Anadolu: Столтенберг хочет созвать Совет Россия — НАТО 12 января

Анкара, 25 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести заседание Совета Россия — НАТО 12 января, сообщает информагентство Anadolu.

Источник в Североатлантическом альянсе сообщил изданию, что представители военно-политического блока в настоящее время контактируют с Россией по данному вопросу. Отмечается, что на 12 января 2022 года также запланировано заседание начальников Генштабов стран НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила предложение Брюсселя о проведении заседания Совета Россия — НАТО. По ее словам, российские дипломаты изучают инициативу с практической точки зрения.