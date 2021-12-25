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Трусы Леонтьева со стразами продают на сайте объявлений за 500 тысяч рублей

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 19:01
Шоу-бизнес
Трусы Леонтьева со стразами продают на сайте объявлений за 500 тысяч рублей
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Москва, 25 декабря. Певец Валерий Леонтьев рассказал, что увидел на сайте «Авито» объявление о продаже его трусов со стразами за 500 тысяч рублей.

По словам исполнителя, у него большая коллекция одежды. Часть своих нарядов Леонтьев отдает на благотворительность. Новый владелец трусов Леонтьева со стразами рассказал, что они достались ему в качестве подарка от организатора концерта в 90-е.

«Что за популярный артист, у которого ничего не сперли?» — заявил Леонтьев в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, отметив, что он не удивлен пропаже пикантной детали своего гардероба.

Трусы Леонтьева со стразами продают на сайте объявлений за 500 тысяч рублей
НТВ / Prt Scr / ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ

Певец вспомнил, что во время бурной концертной деятельности из его гримерки было украдено много различных вещей, среди которых плащ, шляпа и жилет. После этих инцидентов музыкант запретил заходить в свои гримерки кому-либо, кроме родственников.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, как некоторым артистам удается поддерживать молодость и красоту в свои годы. По его словам, Леонтьев делал подтяжку лица, но лет семь-десять назад. Также музыкант немного поднакачал губы, а в скулы вставил филлеры, заявил специалист.

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Все новости / Шоу-бизнес / Трусы Леонтьева со стразами продают на сайте объявлений за 500 тысяч рублей
певец леонтьев авито
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