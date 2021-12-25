Трусы Леонтьева со стразами продают на сайте объявлений за 500 тысяч рублей

Москва, 25 декабря. Певец Валерий Леонтьев рассказал, что увидел на сайте «Авито» объявление о продаже его трусов со стразами за 500 тысяч рублей.
По словам исполнителя, у него большая коллекция одежды. Часть своих нарядов Леонтьев отдает на благотворительность. Новый владелец трусов Леонтьева со стразами рассказал, что они достались ему в качестве подарка от организатора концерта в 90-е.
«Что за популярный артист, у которого ничего не сперли?» — заявил Леонтьев в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, отметив, что он не удивлен пропаже пикантной детали своего гардероба.
Певец вспомнил, что во время бурной концертной деятельности из его гримерки было украдено много различных вещей, среди которых плащ, шляпа и жилет. После этих инцидентов музыкант запретил заходить в свои гримерки кому-либо, кроме родственников.
Ранее пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, как некоторым артистам удается поддерживать молодость и красоту в свои годы. По его словам, Леонтьев делал подтяжку лица, но лет семь-десять назад. Также музыкант немного поднакачал губы, а в скулы вставил филлеры, заявил специалист.