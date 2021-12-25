The Drive: ВВС Украины сильно уступают ВКС РФ по численности и боеспособности

Вашингтон, 25 декабря. Россия и Украина в гипотетической битве за превосходство в воздухе могут задействовать много одинаковых моделей самолетов, но в совсем разных количествах.

Аналитики американского издания The Drive сравнили боевые возможности авиации двух стран. Отмечается, что в ВКС РФ на сегодняшний день находятся свыше 1,5 тысячи самолетов, тогда как украинские ВВС могут выставить против них лишь 200 боевых машин, большая часть которых была построена еще в годы СССР. Авторы статьи отмечают, что украинские воздушные силы сильно уступают российской авиации по численности и боеспособности.

«Военная авиация Украины вряд ли может сравниться с одним российским военным округом, не говоря уже о ВКС РФ в целом», — говорится в статье.

Подчеркивается, что современная Украина обладает весьма скромными военными силами, которые не смогут противостоять России. Страна также не обладает достаточным количеством ракетных комплексов, которые обычно применяются для уничтожения аэродромов и размещенной на них техники потенциального противника.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Украины не смогут подняться в небо в случае конфликта. За 30 лет независимости Киев не закупил ни одного нового самолета.