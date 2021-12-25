Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 19:17
19:11
Экономика
Краснодар и Сочи стали лидерами среди городов РФ по росту цен на вторичное жилье
19:10
Весь мир
Российские специалисты установили новогоднюю елку в столице ЦАР
19:09
Общество
Сделать селедку под шубой еще вкуснее можно с помощью особого маринада
19:07
Происшествия
Пожарные спасли кошку из горящей квартиры в Волгограде
19:05
Общество
Доктор Дебора Ли перечислила опасные симптомы высокого холестерина
19:00
Общество
Осадков меньше, чем в Москве и Вологде: синоптик призвал петербургских чиновников не винить в «снежном коллапсе» Петра I
19:00
Видео
В Лагосе установили рождественские елки из пластиковых бутылок и шин
19:00
Общество
Главные новости дня: 25 декабря
18:56
Общество
Новый дельфинарий с уникальной лечебной программой открылся во Владивостоке
18:55
Общество
«Падает снег — надо убирать»: Беглову подсказали единственный способ борьбы с сугробами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Высокие темпы производства позволят китайским электрокарам конкурировать за лидерство

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 18:43
Экономика
Высокие темпы производства позволят китайским электрокарам конкурировать за лидерство
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 декабря. Автомобили на электрической тяге в условиях «зеленого» тренда становятся все более популярными. За лидерство на мировом рынке борются и китайские производители.

За первые три квартала 2021 года из Китая на международный рынок было отправлено более 1,3 млн электрокаров, что примерно в 1,2 раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года. Китайские концерны хоть и столкнулись с кризисом из-за дефицита полупроводников, но благодаря эффективному контролю за COVID-19 сумели нарастить экспорт.

Например, SAIC Motor, крупнейший производитель китайских электромобилей, за первые три квартала продал за рубеж более 441 тысяч автомобилей, что на 99,6% больше аналогичного периода 2020-го. Качество электрокаров становится все более конкурентоспособным, благодаря чему рынки развитых стран охотнее выставляют их на продажу, пишет РИА Новости.

Россия также занимается развитием электрического автопрома. Так, предприятие «Алмаз-Антей» представило фотографии электрифицированной машины, находящейся на стадии разработки. Модель E-NEVA представляет собой электрокроссовер.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Высокие темпы производства позволят китайским электрокарам конкурировать за лидерство
производство мировой рынок китайские электрокары
Комментировать