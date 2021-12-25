Высокие темпы производства позволят китайским электрокарам конкурировать за лидерство

Москва, 25 декабря. Автомобили на электрической тяге в условиях «зеленого» тренда становятся все более популярными. За лидерство на мировом рынке борются и китайские производители.

За первые три квартала 2021 года из Китая на международный рынок было отправлено более 1,3 млн электрокаров, что примерно в 1,2 раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года. Китайские концерны хоть и столкнулись с кризисом из-за дефицита полупроводников, но благодаря эффективному контролю за COVID-19 сумели нарастить экспорт.

Например, SAIC Motor, крупнейший производитель китайских электромобилей, за первые три квартала продал за рубеж более 441 тысяч автомобилей, что на 99,6% больше аналогичного периода 2020-го. Качество электрокаров становится все более конкурентоспособным, благодаря чему рынки развитых стран охотнее выставляют их на продажу, пишет РИА Новости.

Россия также занимается развитием электрического автопрома. Так, предприятие «Алмаз-Антей» представило фотографии электрифицированной машины, находящейся на стадии разработки. Модель E-NEVA представляет собой электрокроссовер.