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Экс-премьер Украины Гройсман: власти страны проспали начало энергокризиса

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 18:44
Политика
Экс-премьер Украины Гройсман: власти страны проспали начало энергокризиса
wikipedia.org  /  skhakirov / CC BY-SA 2.0

Киев, 25 декабря. Правительство Украины виновато в провоцировании энергетического кризиса, рассказал бывший премьер-министр государства Владимир Гройсман.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу «Країна». По словам украинского политика, сейчас идет централизация денежных ресурсов. Экс-премьер считает, что местные бюджеты будут обделены.

«В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», — подчеркнул Гройсман.

Ранее стало известно, что по мнению большинства украинцев, глава государства Владимир Зеленский виновен в охватившем Украину энергетическом кризисе. Соответствующие данные опубликовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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