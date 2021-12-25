Экс-премьер Украины Гройсман: власти страны проспали начало энергокризиса

Киев, 25 декабря. Правительство Украины виновато в провоцировании энергетического кризиса, рассказал бывший премьер-министр государства Владимир Гройсман.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу «Країна». По словам украинского политика, сейчас идет централизация денежных ресурсов. Экс-премьер считает, что местные бюджеты будут обделены.

«В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», — подчеркнул Гройсман.

Ранее стало известно, что по мнению большинства украинцев, глава государства Владимир Зеленский виновен в охватившем Украину энергетическом кризисе. Соответствующие данные опубликовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.