Юшков напомнил Польше о причине остановки поставок по газопроводу «Ямал — Европа»

Москва, 25 декабря. «Газпром» приостановил транзит топлива через польскую часть газопровода «Ямал — Европа», потому что Германия временно не заказывает дополнительные объемы, рассказал «ПолитРоссии» эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне депутат сейма Польши Януш Ковальский заявил, что Россия якобы готовится шантажировать страну, постепенно останавливая работу трубопровода. В конце этого года подойдет к концу так называемый контракт столетия Ямальского договора, и Москва уже сейчас предпринимает действия, чтобы вынудить Варшаву подписать новое соглашение о поставках газа, считает парламентарий.

«Вообще, не очень понятно, на чем основаны эти польские заявления. Это исключительно политические высказывания, которые не имеют никакого отношения к энергетике и газу. Такое ощущение, что поляки не понимают элементарных вещей: газопровод не останавливается полностью, он работает от Ямала по территории России и Белоруссии. И в итоге приходит в Польшу», — прокомментировал ситуацию Игорь Юшков.

Он напомнил, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по контрактам. Россия не будет останавливать газопровод в политических целях, убежден Юшков. Он указал, что Россия ни разу в своей истории не останавливала прокачку газа в Польшу.

«Прокачки нет на перемычке из Польши в Германию, это да. Но такая ситуация возникла по одной простой причине: немецкие компании не заказывают газ. Куда же его в таком случае качать? Нет заявок — нет прокачки. А заявок нет, потому что цены очень высокие», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас потребители уже выбрали весь запрошенный газ. Они могут заказать дополнительные объемы, но платить за них придется уже по спотовым ценам, а это более 1000 долларов за тысячу кубометров, заключил Юшков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал причины газового кризиса в Европе. В частности, речь идет об отказе от долгосрочных контрактов, уходе американского СПГ в Азию, и давлении на нефтегазовые компании в связи с глобальным энергетическим переходом. Сегмент немецкоязычного Facebook, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за объяснение. Немцы также удивились, почему узнают о причинах высоких цен от Путина, а не от своих политиков.