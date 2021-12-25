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Сочи планирует привлечь в экономику курорта свыше 100 млрд рублей

Экономика
Сочи планирует привлечь в экономику курорта свыше 100 млрд рублей
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 25 декабря. Власти Сочи рассчитывают привлечь в экономику курорта больше 100 млрд рублей. Соответствующие инвестиционные проекты будут презентованы на Российском инвестиционном форуме-2022 (РИФ), который пройдет 17-19 февраля.

К этому мероприятию город подготовил шесть инвестпрограмм, рассказал на своей странице в Instagram глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Планируем привлечь более 100 млрд рублей и создать почти восемь тыс. новых рабочих мест», — написал он.

По его словам, наличие большого потенциала Сочи отмечают крупные отечественные и международные компании. Рабочие места в курортном городе создаются в том числе за счет развития местного бизнеса: за год здесь открылось более 1,5 тыс. малых и средних предприятий, указал Копайгородский.

ЗакС Краснодарского края повысил курортный сбор в Сочи на 40 рублей. Об этом ранее сообщил председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

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сочи риф инвестпроекты
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