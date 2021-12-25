Немцы предсказали Западу печальный финал в случае депортации всех русских

Берлин, 25 декабря. Простые граждане ФРГ бурно отреагировали на призыв постоянного автора CNN и по совместительству сотрудника ОБСЕ к массовой депортации русских из стран коллективного запада.

Среднестатистические немцы снова подтвердили провал антироссийской пропаганды, в первую очередь усмотрев нацистские мотивы в призывах автора одного из крупнейших новостных ресурсов США.

На очередной выпад оголтелой западной русофобии внимание своих подписчиков обратил немецкий журналист Даниэль Бауэр, признав, что даже после восьми лет борьбы с двойными стандартами сомнительной демократии и разоблачения фейков авторитетных когда-то СМИ антироссийская пропаганда еще может удивить и даже огорошить. Бауэр сообщил, что несколько дней назад в CNN вышла статья канадского журналиста, уроженца Украины Николая Барчукина, посвященная России. Автор всю дорогу сыплет стандартными антироссийскими штампами, но, подводя итоги, ставит своеобразный рекорд неадекватности, требуя немедленной депортации всех русских из всех стран коллективного запада.

Федеральное агентство новостей /

«Пару дней назад в CNN некий канадский журналист, уроженец Украины написал статью про Россию и россиян. Гремучая смесь — канадец, уроженец Украины и рассадник русофобии — CNN. Несложно догадаться, что вся статья пропитана мерзостью. Но этот якобы журналист сумел шокировать даже меня, несмотря на мой опыт работы с такими материалами. Этот Николай Барчукин в конце потребовал немедленной депортации всех русских, которые проживают на ПМЖ на Западе назад в Россию, и запретить россиянам посещать все эти страны даже в качестве туристов. Этот человек, как оказалось, еще и сотрудник ОБСЕ. Да не простой, а советник по вопросам Донбасса. Это уже запредельно», — эмоционально отметил Бауэр.

Журналист решил провести опрос на улицах Берлина и шокировал своих соотечественников даже самим прецедентом. Немцы отказывались верить, что какое-либо информационное издание, неважно в какой стране и насколько известное, вообще могло опубликовать такую статью. Собеседники Бауэра жестко раскритиковали, украинско-канадского журналиста, вспомнили Гитлера, который сразу взял бы этого автора на работу и предрекли западной цивилизации массу глобальных проблем в случае реализации вышеупомянутого призыва.

«Если русских депортируют с Запада, тогда здесь практически не останется нобелевских лауреатов. После такого я бы даже хотел, чтобы русские покинули Запад, а их только в ЕС и США не менее пятидесяти миллионов. Тогда Запад почувствует на себе, что такое полная деградация, вернется в Средние века и просто исчезнет. Это будет печальный финал всего Запада. Я, к примеру, уже через пару дней возвращаюсь домой — в Россию. Многие мои родственники возвращаются сейчас на родину из Австралии, США и Канады. И так делают тысячи людей. Запад настолько быстро деградирует, что никакой депортации, по сути, не понадобится. Оттуда уже бегут по домам», — выдал эмоциональную речь житель Берлина во втором поколении Александр Ласица. «Тот, кто делает такого парня представителем ОБСЕ и наблюдателем в Донбассе, столь же преступно глуп, как и сам этот закоренелый русофоб. Этот человек должен быть немедленно уволен, а лучше посажен», — призвал гость из Мюнхена Клаус Майер. «Депортации во времена национал-социализма были серьезным преступлением против человечности. И теперь представитель Запада хочет использовать депортацию против других этнических групп. Нам всем конец ребята. С такими тенденциями всю нашу цивилизацию в кавычках ждет катастрофа. Я лучше напрошусь в добровольную депортацию на родину россиян. И вам советую», — с печальным сарказмом заявил берлинец Нильс Вархен.

Ранее политолог Семен Багдасаров призвал использовать опыт Польши, чтобы перебросить весь юг Украины в помощь ЛДНР.