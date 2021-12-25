Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 19:17
19:11
Экономика
Краснодар и Сочи стали лидерами среди городов РФ по росту цен на вторичное жилье
19:10
Весь мир
Российские специалисты установили новогоднюю елку в столице ЦАР
19:09
Общество
Сделать селедку под шубой еще вкуснее можно с помощью особого маринада
19:07
Происшествия
Пожарные спасли кошку из горящей квартиры в Волгограде
19:05
Общество
Доктор Дебора Ли перечислила опасные симптомы высокого холестерина
19:00
Общество
Осадков меньше, чем в Москве и Вологде: синоптик призвал петербургских чиновников не винить в «снежном коллапсе» Петра I
19:00
Видео
В Лагосе установили рождественские елки из пластиковых бутылок и шин
19:00
Общество
Главные новости дня: 25 декабря
18:56
Общество
Новый дельфинарий с уникальной лечебной программой открылся во Владивостоке
18:55
Общество
«Падает снег — надо убирать»: Беглову подсказали единственный способ борьбы с сугробами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жена Малафеева рассказала о самом грустном дне за последние десять лет

Шоу-бизнес
Жена Малафеева рассказала о самом грустном дне за последние десять лет
instagram.com  /  @malafeeva_ekaterina

Москва, 25 декабря. Жена бывшего игрока петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала, что переживает один из самых грустных дней за последние десять лет своей жизни.

По словам жены Малафеева, последняя неделя перед Новым годом и полтора месяца до этого были очень сложными для ее психики. В середине ноября ее супруг объявил о разводе, что не могло не сказаться на психическом состоянии девушки.

«Я устала и больше так не хочу, — пожаловалась она подписчикам в Instagram. — Сегодня один из самых грустных дней за последние десять лет. Неделя перед Новым годом… Да и последние полтора месяца были мегасложными для моей психики. Придет время я обязательно поделюсь с вами».

Жена Малафеева рассказала о самом грустном дне за последние десять лет
Prt Scr instagram.com / @malafeeva_ekaterina

Супруга известного голкипера рассказала, что уже три дня безостановочно плачет. Тем не менее она верит, что в жизни чередуются черные и белые полосы, а в конце всегда будет что-то счастливое. Малафеева отметила, что у нее в душе еще сохранилась палитра разноцветных красок, но нужно время, чтобы можно было снова ей воспользоваться.

Ранее Малафеев написал в соцсети Instagram, что принял решение подать на развод со своей женой. Он заявил, что не хочет никого обвинять или оправдывать, подчеркнув, что так жить больше нельзя.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Жена Малафеева рассказала о самом грустном дне за последние десять лет
депрессия развод малафеев
Комментировать