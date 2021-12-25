Жена Малафеева рассказала о самом грустном дне за последние десять лет

Москва, 25 декабря. Жена бывшего игрока петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала, что переживает один из самых грустных дней за последние десять лет своей жизни.

По словам жены Малафеева, последняя неделя перед Новым годом и полтора месяца до этого были очень сложными для ее психики. В середине ноября ее супруг объявил о разводе, что не могло не сказаться на психическом состоянии девушки.

«Я устала и больше так не хочу, — пожаловалась она подписчикам в Instagram. — Сегодня один из самых грустных дней за последние десять лет. Неделя перед Новым годом… Да и последние полтора месяца были мегасложными для моей психики. Придет время я обязательно поделюсь с вами».

Prt Scr instagram.com / @malafeeva_ekaterina

Супруга известного голкипера рассказала, что уже три дня безостановочно плачет. Тем не менее она верит, что в жизни чередуются черные и белые полосы, а в конце всегда будет что-то счастливое. Малафеева отметила, что у нее в душе еще сохранилась палитра разноцветных красок, но нужно время, чтобы можно было снова ей воспользоваться.

Ранее Малафеев написал в соцсети Instagram, что принял решение подать на развод со своей женой. Он заявил, что не хочет никого обвинять или оправдывать, подчеркнув, что так жить больше нельзя.