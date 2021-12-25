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Григорий Лепс может провести семейный отпуск с дочерью после развода

Шоу-бизнес
Григорий Лепс может провести семейный отпуск с дочерью после развода
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 декабря. Музыкант Григорий Лепс планирует отправиться во Францию, чтобы выступить на Big Art Festival. Организатор концерта Максим Берин рассказал, как артист проведет праздники на горном курорте.

Лепс совсем недавно вновь стал холостяком и решил погрузиться в карьеру после расставания с экс-супругой. Так, артист присоединится к участникам Big Art Festival в ресторане Cap Corn, расположенном на французском курорте Куршавель. Вероятно, именно там он встретит новогодние праздники в компании дочери Инги. Организатор мероприятия Берин заверил, что артист сможет как следует отдохнуть во Франции с семьей, передает «СтарХит».

«Такой занятой артист, как Лепс, из-за насыщенного графика часто передвигается на частных бортах. Вероятно, и в Куршевель прилетит именно таким образом. Мы предложили ему остаться здесь на несколько дней — отдохнуть, покататься на лыжах, поиграть в бильярд, зарядиться энергией солнца, горных пейзажей», — поделился Берин.

Лепс отправится во Францию вскоре после расставания с женой. Телеведущая Роза Сябитова уверена, что артист по-прежнему остается завидным женихом, передает «Вечерняя Москва».

На фоне развода Лепса с Анной Шаплыковой ее заподозрили в романе с моделью. Экс-жена звезды могла отправиться в путешествие на Мальдивы в компании ухажера.

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