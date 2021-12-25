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19FortyFive: самолет Ту-160 сохраняет за собой статус самого опасного российского оружия

Армия
19FortyFive: самолет Ту-160 сохраняет за собой статус самого опасного российского оружия
Prt Scr youtube.com  /  Українська правда

Вашингтон, 25 декабря. Бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» сохраняют за собой статус самого опасного российского оружия, считает военный эксперт Себастьян Роблин.

В публикации для американского издания 19FortyFive аналитик напомнил, что Россия возобновит серийное производство этих самолетов. По его словам, разработанные еще в годы СССР боевые машины продолжают оставаться самыми большими и быстрым сверхзвуковыми бомбардировщиками в мире, передает «ПолитРоссия».

«Среди современных военных самолетов немногие обладают столь же величественным видом и в то же время чрезвычайно разрушительным предназначением, как российский стратегический бомбардировщик Ту-160», — объяснил он.

Этот самолет предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе для нанесения мощных ударов по потенциальному противнику. По словам эксперта, «Белый лебедь» способен достаточно близко подойти к границам США и выпустить десяток ракет с ядерными боеголовками, поэтому остается самым опасным оружием РФ.

«Смыслом существования Ту-160 стало его оружие. В двух 11-метровых отсеках можно разместить до 12 крылатых ракет Х-55 с турбовентиляторными двигателями и боеголовками мощностью 250 килотонн», — подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что российский Ту-160 является «ночным кошмаром Пентагона». Этот бомбардировщик можно смело назвать крылатой гордостью РФ.

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россия ту-160 бомбардировщики
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