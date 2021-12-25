Власти Сан-Франциско задумались о борьбе с наркоманией в самом опасном районе города

Сан-Франциско, 25 декабря. Наблюдательный совет Сан-Франциско одобрил чрезвычайный план по борьбе с преступностью и употреблением наркотиков в одном из самых опасных районов города — Тендерлойн. Об этом сообщил FOX News.

San Francisco leaders approve mayor's emergency plan to combat crime, drugs in Tenderloin area https://t.co/yYYjZZPlU9 — Fox News (@FoxNews) December 25, 2021

Наблюдательный совет проголосовал со счетом 8:2 в пользу чрезвычайного плана по борьбе с преступностью. Предложение наделяет городской Департамент по управлению чрезвычайными ситуациями возможностью обходить часть бюрократических процедур, также там прописано создание временного центра, где люди смогут получить лечение от наркозависимости и консультации.

Начальник полиции Билл Скотт сказал, что полицейские просто не могут игнорировать то, что происходит в районе, где наркоманы прилюдно делают себе инъекции.

«Мы не будем закрывать глаза на то, что люди убивают себя на улице. Если кто-то открыто употребляет наркотики на улице, мы предоставим ему возможность обратиться за помощью и лечением. Но если они откажутся, мы не позволим им продолжать употреблять наркотики на улице. Семьи в этом районе заслуживают лучшего» — сказал он.

Героиновое гетто

Тендерлойн был одним из обычных жилых районов до тех пор, пока в конце 19 века его не наводнили множество развлекательных заведений: рестораны, театры и бордели. Начиная с 1970 года туда переехали беженцы из Юго-Восточной Азии. Также из-за статуса «театрального района» здесь обосновалось множество представителей ЛГБТ-сообществ. В настоящее время Тендерлойн считается самым криминальным районом Сан Франсиско — большое количество преступлений происходят из-за наркотиков.

Начиная с 2018 года смертность от передозировок в Сан-Франциско выросла более чем на 200%. В прошлом году по этой причине умерло более 700 человек, а с начала 2020 — 600. Почти половина смертей произошла в районах Тендерлойн и Саут-оф-Маркет, там проживает 7% населения города.