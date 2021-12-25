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Артист Тютрюмов рассказал о своем знакомстве с актером Лифановым
Шоу-бизнес
Артист Тютрюмов рассказал о своем знакомстве с актером Лифановым
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Российский актер театра и кино Игорь Лифанов сегодня празднует свой 56-й день рождения. В беседе с ФАН о своем отношении к артисту рассказал российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, предприниматель, заслуженный артист Российской Федерации, наиболее известный зрителям по роли подполковника милиции Егорова в телесериале «Убойная сила» Александр Тютрюмов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы на одном из проектов.

«Игорь — очень глубокий актер. Довольно востребованный на сегодняшний день. Я познакомился с ним на съемках сериала «Агент национальной безопасности». Я посмотрел, какая у него фактура, как он играет. Потом, я увидел его в комедии. Разноплановый актер! Легко вживается в любую роль, от трагикомедии до серьезной драматургии», — рассказал артист.

Александр Тютрюмов также назвал одну из наиболее ярких, на его взгляд, отличительных черт Игоря Лифанова.

«Та харизма, которая у него есть, отсутствует у некоторых из нас», — сообщил собеседник ФАН.

Артист Тютрюмов через ФАН поздравил с днем рождения актера Игоря Лифанова
kino-teatr.ru /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Пусть нота жизни совпадает с музыкой души!» — подытожил актер.

Ранее поэт Борис Гребенщиков через ФАН поздравил с днем рождения музыканта Константина Кинчева. Собеседник отметил, что очень хорошо относится к артисту.

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Все новости / Шоу-бизнес / Артист Тютрюмов рассказал о своем знакомстве с актером Лифановым
поздравление александр тютрюмов игорь лифанов
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