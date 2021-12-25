Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным

Минск, 25 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщило агентство БелТА.

Уточняется, что стороны обговорили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества двух стран, в частности в оборонной сфере.

«Еще один телефонный разговор — с президентом России — провел сегодня глава белорусского государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время визита президента Беларуси в Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Лукашенко проинформировала, что он провел телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Белоруссии с азербайджанским коллегой обсудили отношения двух стран.