Экономист Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в предновогоднюю неделю

Москва, 25 декабря. Потенциал укрепления рубля к иностранным валютам на следующей неделе составит порядка 1-1,5%, заявил агентству «Прайм» старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Можно ожидать курса российской валюты в районе 72-73 рублей к доллару и 82-83 рублей — к евро. Не исключено также, что геополитическая напряженность станет поводом для конвертации в иностранную валюту части предновогодних выплат россиян.

Несмотря на ослабление курса рубля в декабре по сравнению с сентябрем-октябрем 2021 года, по отношению к корзине валют развивающихся стран российская валюта укрепилась в рамках 1 процентного пункта в сравнении с уровнем конца сентября и находится вблизи локальных минимумов августа пандемийного 2020 года, добавил Петроневич.

Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик ранее заявила, что рублю удалось преодолеть недостатки прошлого и стать полноценным платежным средством. Причин называть его «деревянным», как это было принято в «девяностые», нет.