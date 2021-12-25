Бывшая жена Григория Лепса могла провести отпуск на Мальдивах в компании кавалера

Москва, 25 декабря. Экс-жену музыканта Григория Лепса Анну Шаплыкову заподозрили в тайном романе во время отпуска. Кавалером мог оказаться Дмитрий Савчук, работающий моделью.

Лепс официально стал холостяком после 20 лет брака. Его экс-жена Шаплыкова подала на развод и улетела на Мальдивы во время процесса расторжения отношений через суд. Вероятно, именно тогда она могла провести время в компании молодого кавалера Савчука, который пытается пробиться в мир шоу-бизнеса.

Подозрения появились после публикации его фото, где указано, что возможный избранник Шаплыковой отдыхал в отеле «Ритц» на Мальдивах. Кроме того, на их связь намекнул YouTube-блогер Антон Суворкин. При этом сама Шаплыкова не комментировала слухи о своем романе.

На этом фоне Лепс решил залечить душевные раны в отпуске. Музыкант отправился в путешествие по Италии. Стоит отметить, что артист решился на поездку не в одиночестве, а в компании дочери Инги от первого брака, передает «Вечерняя Москва».

Отношения Лепса с первой женой оказались довольно короткими. Супруга Светлана Дубинская не смогла поладить с родителями артиста и ушла от мужа, собрав вещи, которые уместились в два чемодана.