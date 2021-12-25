Розенбаум отказался зарабатывать на новогодних корпоративах

Москва, 25 декабря. Певец Александр Розенбаум заявил, что в этом году не собирается участвовать в корпоративах. Артист признался, что ведет простую жизнь.

Розенбаум рассказал, что сам ходит в магазин за продуктами и знает все цены. Он заявил, что не скрывается от фанатов, которые иногда его узнают, а также признался, что не будет выступать в Новый год.

«Вы меня путаете с другим цехом, — объяснил артист «Собеседнику». — Я не отсюда. У меня нет никаких корпоративов».

По словам Розенбаума, люди, которые его узнают, нормальные и не рвут на нем одежду. Он отметил, что также бывает в метро. Во время пандемии люди в масках, поэтому никто на него «не бросается» в подземке, добавил музыкант.

Ранее Розенбаум был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вместе с ним актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский удостоились ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.