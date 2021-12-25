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ВОЗ расследует гибель граждан Южного Судана после вспышки загадочной болезни

Весь мир
ВОЗ расследует гибель граждан Южного Судана после вспышки загадочной болезни
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Джуба, 25 декабря. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование загадочной болезни, которая на сегодняшний день унесла десятки жизней в Южном Судане на фоне обрушившихся на регион сильных наводнений.

По данным ABC News, в настоящий момент 97 человек умерли от неизвестного недуга в штате Джонглей на севере страны. Комиссар округа Фангак Бутрус Белл сказал, что последней жертвой стала женщина преклонного возраста.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Южного Судана, большинство умерших составляют пожилые люди и дети 1–14 лет. По информации СМИ, симптомы загадочного заболевания включают кашель, диарею, лихорадку, боль в груди, голове и суставах, потерю аппетита и слабость в теле.

Комиссар Белл сообщил, что команда ВОЗ прибыла в округ и вскоре уехала, не проинформировав местных властей о результатах расследования. В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения в Африке Коллинз Боакие-Агьеманг сообщил, что международные специалисты начали изучение вспышки еще в ноябре, не предоставив дополнительных подробностей.

Эксперты ВОЗ предположили, что болезнь связана с холерой на фоне недавних сильных наводнений в этом районе, но пробы, взятые у пациентов, оказались отрицательными. В опубликованном в прошлом месяце заявлении международная гуманитарная организация «Врачи без границ» назвала паводки спусковым крючком для вспышек заболеваний.

По данным Всемирного банка, более 82% населения Южного Судана живет за чертой бедности, из них 60% страдают от голода, вызванного засухами и наводнениями. Стихийные бедствия приводят к тому, что сотни тысяч людей вынуждены покидать свои родные места в поисках более благоприятных условий жизни.

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южный судан
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