Захарова назвала тему нерасширения НАТО ключевой на переговорах по безопасности

Москва, 25 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления Вашингтона о том, что на переговорах по безопасности не будет обсуждаться вопрос нерасширения НАТО на восток.

По ее словам, на предстоящих переговорах России с США и другими странами НАТО вопросы нерасширения военно-политического блока и непоявления у российских границ угрожающих стране систем вооружений будут ключевыми для обсуждения.

«Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — заявила Захарова.

Ранее Россия сформулировала четкие требования по безопасности к Североатлантическому альянсу. По мнению экспертов, этот шаг привел к радикальным изменениям на международной арене.