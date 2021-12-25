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Захарова назвала тему нерасширения НАТО ключевой на переговорах по безопасности

Политика
Захарова назвала тему нерасширения НАТО ключевой на переговорах по безопасности
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления Вашингтона о том, что на переговорах по безопасности не будет обсуждаться вопрос нерасширения НАТО на восток.

По ее словам, на предстоящих переговорах России с США и другими странами НАТО вопросы нерасширения военно-политического блока и непоявления у российских границ угрожающих стране систем вооружений будут ключевыми для обсуждения.

«Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — заявила Захарова.

Ранее Россия сформулировала четкие требования по безопасности к Североатлантическому альянсу. По мнению экспертов, этот шаг привел к радикальным изменениям на международной арене.

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