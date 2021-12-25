Два человека погибли в результате удара йеменских хуситов по Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 25 декабря. В результате удара йеменских повстанцев по саудовскому городу Самта в юго-западной провинции Джизан погибли два человека, семеро получили ранения. Два барражирующих боеприпаса, запущенных с территории республики, не были перехвачены системой противовоздушной обороны и попали в магазин и автомастерскую в центральной части населенного пункта. Как сообщается, одной из жертв стал подданный королевства, второй — гражданин Йемена. В числе пострадавших оказался выходец из Бангладеш. Помимо этого, получили повреждения находившиеся неподалеку автомобили и окна зданий.

Yemeni rebel attack on southern Saudi Arabia kills 2 people#SaudiArabia #Yemen https://t.co/25gqRrKS7H — UNB - United News of Bangladesh (@unbnewsroom) December 25, 2021

Представитель отрядов «Ансар Аллах» также заявил о пуске трех баллистических ракет по «критически важным объектам» в районе Джизана, однако о последствиях этих действий не сообщается. Руководство арабской коалиции прокомментировало удары по Самте, заявив, что намерено провести «масштабную военную операцию в соответствии с нормами гуманитарного права». Будет ли она включать сухопутные действия или ограничится воздушными налетами, не сообщается.

Пока в ответ на атаку саудовская авиация совершила бомбардировки позиций повстанцев в Сане, провинциях Аль-Махвит, якобы уничтожив четыре ангара с баллистическими ракетами, и Саада, поразив две пещеры-хранилища таких же боеприпасов. Хуситы заявили, что от авиаударов коалиции погибли трое жителей, включая женщину и ребенка, ранения получили шесть человек.

Three people have been killed in Yemen in an air raid by a Saudi-led coalition while two were killed in Saudi Arabia in a projectile attack blamed on Yemen’s Houthi rebels ⤵️ https://t.co/UHJZ5A2eLj — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 25, 2021

Эти события могут стать причиной резкой эскалации обстановки в Йемене, где затянувшаяся война и так привела к тяжелому гуманитарному кризису. Продолжающиеся бои в центральной части страны ставят под угрозу тысячи местных жителей и перемещенных лиц, которые ранее бежали туда из других районов. При этом в ответ на пуски ракет по саудовской территории, число которых по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое, королевские ВВС регулярно наносят удары по столице Йемена.

Невзирая на заверения коалиции о предварительном оповещении местных жителей, бомбардировки приводят к гибели гражданских лиц. По различным оценкам, число жертв в ходе конфликта колеблется от 130 до 380 тысяч, в зависимости от учета смертей от голода и болезней.