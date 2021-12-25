Берлин, 25 декабря. Правительство политика Ангелы Меркель, ушедшее в отставку, в 2021 году одобрило контракты оборонного экспорта на сумму в 9 млрд евро, чем подставило нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, передает агентство DPA.

Соответствующую информацию издание сообщило со ссылкой на ответ министерства экономики после запроса депутата партии «Левые» Севим Дагделен. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году — 8 миллиардов евро оборонных контрактов, одобренных немецким кабмином за год.

Агентство пишет, что правительство Меркель в это время находилось в статусе исполняющего обязанности. Это значит, что власти не должны принимать далеко идущие политические решения, особенно если у преемника иная точка зрения на вопрос. Помимо этого к процессу принятия решений по контрактам был причастен Шольц. Таким образом экс-канцлер Германии «подставила» своего преемника.

«Олаф Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и четко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остается без последствий. Это тяжелое бремя для нового правительства Шольца», — сказано в сообщении.

Ранее политолог Александр Рар рассказал, что партия христианских демократов (ХДС) взяла курс на «шельмование» России и захватила контроль над оппозицией в бундестаге. По его словам, это произошло после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ.