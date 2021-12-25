Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 17:47
17:44
Политика
Захарова назвала тему нерасширения НАТО ключевой на переговорах по безопасности
17:43
Общество
Инфекционист Эсауленко рассказала о вытесняющем COVID-19 вирусе
17:42
Весь мир
Два человека погибли в результате удара йеменских хуситов по Саудовской Аравии
17:37
Политика
Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ
17:36
Происшествия
Массовое ДТП с 24 автомобилями произошло под Саранском
17:31
Политика
Военкор Сладков: Американские «ковбои» гонялись за Бен Ладеном прямо в Афганистане
17:30
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске
17:30
Политика
Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны
17:27
Общество
Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»
17:27
Общество
Диетолог Устинова рекомендовала пить воду с лимоном для восстановления после COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ

Политика
Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 25 декабря. Правительство политика Ангелы Меркель, ушедшее в отставку, в 2021 году одобрило контракты оборонного экспорта на сумму в 9 млрд евро, чем подставило нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, передает агентство DPA.

Соответствующую информацию издание сообщило со ссылкой на ответ министерства экономики после запроса депутата партии «Левые» Севим Дагделен. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году — 8 миллиардов евро оборонных контрактов, одобренных немецким кабмином за год.

Агентство пишет, что правительство Меркель в это время находилось в статусе исполняющего обязанности. Это значит, что власти не должны принимать далеко идущие политические решения, особенно если у преемника иная точка зрения на вопрос. Помимо этого к процессу принятия решений по контрактам был причастен Шольц. Таким образом экс-канцлер Германии «подставила» своего преемника.

«Олаф Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и четко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остается без последствий. Это тяжелое бремя для нового правительства Шольца», — сказано в сообщении.

Ранее политолог Александр Рар рассказал, что партия христианских демократов (ХДС) взяла курс на «шельмование» России и захватила контроль над оппозицией в бундестаге. По его словам, это произошло после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ
меркель германия шольц
Комментировать