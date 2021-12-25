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Губернатор иракской провинции Ан-Наджаф подал в отставку на фоне народных протестов

Весь мир
Губернатор иракской провинции Ан-Наджаф подал в отставку на фоне народных протестов
Global Look Press  /  Bai Ping/Xinhua

Багдад, 25 декабря. Губернатор иракской провинции Ан-Наджаф Луаи аль-Яссери подал в отставку вслед за главой города Ан-Насырия в провинции Ди Кар, поступившим аналогичным образом 23 декабря. Данные события произошли на фоне продолжающихся народных демонстраций против низкого уровня жизни населения и коррупции в государственных структурах.

Заявление Аль-Яссери последовало за резкой критикой со стороны шиитского лидера Муктады ас-Садра, который в настоящий момент является депутатом парламента. Он нанес публичный визит в муниципалитет Ан-Наджафа в среду после «сообщений о коррупции и нарушениях в этом учреждении».

«Мы будем работать над тем, чтобы заменить губернатора на законных основаниях», — сказал он.

Губернатор иракской провинции Ан-Наджаф подал в отставку на фоне народных протестов
Федеральное агентство новостей /

Отставку чиновника Ас-Садр охарактеризовал не иначе как «шаг в правильном направлении».

В последние недели в Ан-Наджафе и соседней провинции Дивания, а также в Ан-Насырии продолжаются народные протесты. Премьер-министр Мустафа аль-Казыми в связи с этим 22 декабря провел совещание по вопросам безопасности, на котором подчеркнул необходимость избегать «применения силы или стрельбы».

На следующий день губернатор Ан-Насырии Ахмед Гани Хафаджи объявил об отставке после того, как в ходе протестов три человека были застрелены.

Социальная ситуация в Ираке взорвалась в 2019 году, когда сотни тысяч людей во многих городах республики вышли на демонстрации против безработицы, нехватки электроэнергии, низкого уровня жизни, злоупотреблений чиновниками и полицейскими служебными полномочиями, коррупции, влияния США и Ирана. Эти акции быстро переросли в масштабные беспорядки с сотнями убитых и тысячами раненых.

Для снижения общественного напряжения премьер-министр Адил Абдул-Махди ушел со своего поста, а его преемник Аль-Казыми пообещал народу досрочные президентские и парламентские выборы, которые и состоялись в октябре текущего года.

Однако протесты не прекращаются, снизился лишь их масштаб. За последние два года произошли убийства десятков оппозиционных активистов, многие из них пропали без вести, что, очевидно, похоже на государственные репрессии.

В результате население разочаровалось в «завоеваниях» 2019 года, и прошедшие выборы продемонстрировали очень низкую явку. Социальные проблемы сохраняются, а продолжение выступлений является ярким тому свидетельством.

Губернатор иракской провинции Ан-Наджаф подал в отставку на фоне народных протестов
Федеральное агентство новостей /

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