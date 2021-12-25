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Борис Гребенщиков рассказал, как относится к Константину Кинчеву
Шоу-бизнес
Борис Гребенщиков рассказал, как относится к Константину Кинчеву
Pr Scr youtube.com  /  вДудь

Советский и российский музыкант, автор песен, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев сегодня празднует свой 63-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

«Передайте ему мою горячую любовь и поздравления. Я к нему отношусь очень хорошо», — сказал артист.

Борис Гребенщиков заявил ФАН о своей горячей любви к Константину Кинчеву
Невские Новости / Анастасия Борисенко

Путь Константина Кинчева к успеху начинался с игры в малоизвестных коллективах: «Круг черной половины», «Третья фан-команда», «Золотая середина», «Сломанный воздух», «Зона отдыха». Шло время, и вот, по мере появления новых знакомых в музыкальных кругах, настал момент записи знакового альбома «Нервная ночь». Затем последовало приглашение присоединиться к составу «Алисы». Со временем музыкант стал бессменным лидером группы и автором практически всех песен, исполняемых коллективом.

В 2007 году Константин Кинчев был награжден знаком Святой Татьяны в номинации «Наставник молодежи». В 2017 году он был отмечен Царскосельской премией за вклад в развитие русского рока.

В настоящее время коллектив группы «Алиса» активно работает над записью новых произведений. Музыкантов приглашают в качестве гвоздя программы на различные фестивали.

Ранее актер Евгений Миронов через ФАН поздравил с днем рождения артистку Елизавету Боярскую. По словам собеседника, он готов сотрудничать с именинницей в новых проектах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Борис Гребенщиков рассказал, как относится к Константину Кинчеву
борис гребенщиков музыканты константин кинчев
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