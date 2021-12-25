Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны

Киев, 25 декабря. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев убежден, что Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, которая может привести к гибели всего человечества.

По словам украинского политика, Москва и Вашингтон готовят некую сделку. Он отметил, что об этом свидетельствуют встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ американцев от введения санкций против проекта «Северный поток — 2». Мураев подчеркнул, что в отношениях между странами ядерное оружие играет роль сдерживающего фактора.

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны», — объяснил он.

Ранее РФ озвучила передала США и другим странам проекты договоров по гарантиям безопасности. Эксперты считают, что разрядка напряженности соответствует интересам не только Москвы, но и Вашингтона.