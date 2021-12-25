Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 17:47
17:47
Шоу-бизнес
Розенбаум отказался зарабатывать на новогодних корпоративах
17:44
Политика
Захарова назвала тему нерасширения НАТО ключевой на переговорах по безопасности
17:43
Общество
Инфекционист Эсауленко рассказала о вытесняющем COVID-19 вирусе
17:42
Весь мир
Два человека погибли в результате удара йеменских хуситов по Саудовской Аравии
17:37
Политика
Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ
17:36
Происшествия
Массовое ДТП с 24 автомобилями произошло под Саранском
17:31
Политика
Военкор Сладков: Американские «ковбои» гонялись за Бен Ладеном прямо в Афганистане
17:30
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске
17:30
Политика
Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны
17:27
Общество
Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны

Политика
Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 декабря. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев убежден, что Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, которая может привести к гибели всего человечества.

По словам украинского политика, Москва и Вашингтон готовят некую сделку. Он отметил, что об этом свидетельствуют встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ американцев от введения санкций против проекта «Северный поток — 2». Мураев подчеркнул, что в отношениях между странами ядерное оружие играет роль сдерживающего фактора.

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны», — объяснил он.

Ранее РФ озвучила передала США и другим странам проекты договоров по гарантиям безопасности. Эксперты считают, что разрядка напряженности соответствует интересам не только Москвы, но и Вашингтона.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны
украина россия сша ядерная война
Комментировать