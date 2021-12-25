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Президент Перу обещал улучшить ситуацию с неравенством в новом году

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 18:09
Весь мир
Президент Перу обещал улучшить ситуацию с неравенством в новом году
Официальная страница президента Перу в Twitter / @presidenciaperu  / 

Лима, 25 декабря. Президент Перу Педро Кастильо обязался продолжить борьбу против дискриминации и призвал население поверить в будущее страны. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления накануне Рождества.

За несколько часов до праздника Педро Кастильо обратился с посланием к народу, где выразил свою солидарность и поддержку по отношению к семьям, страдающим от нищеты и неравенства. Он заверил, что неустанно работает, чтобы улучшить уровень жизни всех перуанцев, особенно наиболее уязвимых.

Глава государства подчеркнул, что ежедневные усилия населения страны являются доказательством того, что все может и должно улучшиться.

«Пусть это Рождество станет поводом для укрепления единства перуанского народа», — отметил президент.

Кастильо признал, что те пять месяцев, в течение которых он управляет страной, незначительны по сравнению с огромными потребностями населения, особо проявившимися в период пандемии.

Педро Кастильо пообещал, что в 2022 году его администрация усилит работу по борьбе с коронавирусом, по причине которого погибли более 200 тысяч человек. Президент намерен создать рабочие места и осуществить проекты в социальном секторе для наиболее нуждающихся.

Несмотря на многочисленные прогнозы, глава государства не коснулся возможных изменений в составе кабинета министров для того, чтобы начать новый год в лучших условиях.

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рождество перу педро кастильо
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