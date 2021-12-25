Лима, 25 декабря. Президент Перу Педро Кастильо обязался продолжить борьбу против дискриминации и призвал население поверить в будущее страны. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления накануне Рождества.

За несколько часов до праздника Педро Кастильо обратился с посланием к народу, где выразил свою солидарность и поддержку по отношению к семьям, страдающим от нищеты и неравенства. Он заверил, что неустанно работает, чтобы улучшить уровень жизни всех перуанцев, особенно наиболее уязвимых.

Mensaje por Navidad del presidente de la República, @PedroCastilloTe. ???????????? pic.twitter.com/xZzQkW4LzY — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) December 25, 2021

Глава государства подчеркнул, что ежедневные усилия населения страны являются доказательством того, что все может и должно улучшиться.

«Пусть это Рождество станет поводом для укрепления единства перуанского народа», — отметил президент.

Кастильо признал, что те пять месяцев, в течение которых он управляет страной, незначительны по сравнению с огромными потребностями населения, особо проявившимися в период пандемии.

Desde la Presidencia de la República les deseamos una Feliz Navidad a todas las familias del Perú. ✨???? Que la salud, la unión y el amor abunde en sus hogares. pic.twitter.com/sh0p1CegJo — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) December 25, 2021

Педро Кастильо пообещал, что в 2022 году его администрация усилит работу по борьбе с коронавирусом, по причине которого погибли более 200 тысяч человек. Президент намерен создать рабочие места и осуществить проекты в социальном секторе для наиболее нуждающихся.

Несмотря на многочисленные прогнозы, глава государства не коснулся возможных изменений в составе кабинета министров для того, чтобы начать новый год в лучших условиях.