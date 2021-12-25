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Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»
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Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 17:27
Общество
Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»
TACC  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 25 декабря. Школьница из Ставропольского края, которую президент РФ Владимир Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Глава государства на прошлой неделе пообщался с девочкой, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Петербурга Путин исполнил в рамках акции «Елка желаний». Президент спросил у нее про впечатления от постановки, а также предложил приехать в Москву на ледовое шоу на эту же тему.

Недавно школьница побывала на премьере, а после Татьяна Навка пригласила ее на сцену, где представила зрителям.

«Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый новый год. Я тебя приглашаю», — сообщила Навка девочке.

Как стало известно ранее, Путин исполнит желание семилетнего мальчика из Воронежской области. Юный Егор мечтает покататься на настоящем танке.

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