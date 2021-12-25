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В Лагосе установили рождественские елки из пластиковых бутылок и шин

Видео

Идея необычного использования мусора пришла в голову активистке и творческой личности Темитопе Окунно. Она собрала команду и принялась за дело.

К необычной праздничной задумке стали активно подключаться местные жители. Для создания елей было решено использовать пустые пластиковые бутылки зеленого цвета и старые покрышки. Горожане стали собирать мусор, что, безусловно, пошло на пользу окружающей среде и экологии Лагоса.

«Я загорелась идеей проекта, поэтому я принесла много бутылок. Я решила оказать поддержку, как только узнала о задумке. Сложно представить, чтобы кому-нибудь в голову пришла такая же идея», — рассказывает местная жительница Зайнаб Когуна.

Для воплощения своей идеи, организатор экологического движения вынуждена была искать исполнителей на роль «елочных строителей» и обсуждать с ними инженерные решения, чтобы конструкции были не шаткими. И ей это удалось.

«Мы хотели, чтобы все почувствовали себя счастливыми, почувствовали дух Рождества. При этом мы использовали исключительно отходы, которые находятся вокруг нас», — объяснила защитник окружающей среды Темитопе Окунно.

Получившиеся елочки оставалось только раскрасить праздничными узорами и нарисовать игрушки. И здесь не обошлось без помощи волонтеров.

Успеху активистов в немалой степени поспособствовало то, что, узнав об инициативе, их поддержало Управлением по обращению с отходами Лагоса и Агентство парков и садов штата. Теперь нигерийский город украшен лесом новогодних и, что не маловажно, экологичных, красавиц.  

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экология рождество нигерия елки
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