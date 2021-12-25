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Журналист Бьюкенен посоветовал США прислушаться к «ультиматуму» России

Политика
Журналист Бьюкенен посоветовал США прислушаться к «ультиматуму» России
pixabay.com

Вашингтон, 25 декабря. Американской стороне стоит рассмотреть возможность договориться с Российской Федерацией по пунктам, предложенным в проектах двух соглашений, которые на Западе назвали «ультиматумом», рассказал журналист Патрик Бьюкенен.

Соответствующим заявлением он поделился в статье для The American Conservative. По его словам, прежде чем полностью отклонить требования российской стороны, США необходимо присмотреться, нет ли каких-то вопросов, по которым возможен компромисс.

«В обмен на любые уступки в части обязательств не расширять НАТО на Украину и Грузию, мы можем потребовать ответных уступок со стороны России», — подчеркнул Бьюкенен.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что переговоры о гарантиях безопасности должны вестись исключительно между Россией и США. По словам сенатора, страны Восточной и Северной Европы потребовали места за столом переговоров по гарантиям безопасности. Однако им это участие необходимо лишь для того, чтобы сорвать заключение договоренностей, добавил он.

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россия сша бьюкенен
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