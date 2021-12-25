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Хозяин ювелирной фабрики в Кишиневе осыпал золотом толпу на открытии магазина

Общество
Хозяин ювелирной фабрики в Кишиневе осыпал золотом толпу на открытии магазина
pixabay.com

Кишинев, 25 декабря. Необычную акцию в день открытия магазина провел владелец ювелирной фабрики их Молдавии. Он выбросил в толпу килограмм золотых украшений.

Хозяин завода по производству украшений надел колпак Санта-Клауса и достал из мешка ювелирные изделия, после чего кинул их прямо в собравшихся людей. Бесплатное золото вызвало давку — собравшиеся начали как можно быстрее поднимать украшения с земли, из-за чего вскоре началась драка.

«Мы решили не тратить полтора миллиона на рекламу», — объяснил ситуацию директор в официальном Instagram-аккаунте компании.

При этом пользователи социальных сетей не оценили такой креатив. Они назвали подобный маркетинг позором и пообещали никогда не посещать данный магазин.

«Как животным покидали», — написал один из очевидцев акции.

Две пожилые женщины ранее устроили драку в очереди к хирургу в одной из тюменских поликлиник. Видеороликом произошедшего поделилась местная жительница Алина Грачева на своей странице в Instagram.

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золото толпа ювелирная фабрика
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