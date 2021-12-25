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Академик Хасбулатов: путч 1991 года стал подарком для Горбачева

Политика
Академик Хасбулатов: путч 1991 года стал подарком для Горбачева
Global Look Press  /  Boris Kavashkin/Global Look Press

Москва, 25 декабря. Член-корреспондент РАН и последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов прокомментировал слова экс-генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о возможности сохранить Советский Союз.

По его словам, Горбачев сам довел страну до такого состояния, что она буквально разваливалась на глазах. Путч 1991 года в этом отношении стал для него подарком.

«Если бы не это, его бы все обвиняли, что он разгромил Советский Союз. А теперь, видите, у него есть возможность говорить: "Нет, я бы сохранил, но мне помешали"», — добавил он.

Ранее Горбачев заявил, что решение сложить с себя полномочия главы Советского Союза было единственным правильным. В противном случае в гражданском обществе мог возникнуть острый социальный конфликт.

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