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Инвестор Шостак: ФРС США не может сдерживать инфляцию из-за сбоев в цепочках поставок

Экономика
Инвестор Шостак: ФРС США не может сдерживать инфляцию из-за сбоев в цепочках поставок
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 декабря. Федрезерв США не в состоянии в одиночку сдерживать стремительно растущую инфляцию, и перекладывать ответственность на регулятор не стоит, так как ФРС работает в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок товаров.

С таким заявлением выступил глава базирующегося в Нью-Йорке фонда Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Федеральной резервной системе придется принимать меры для замедления инфляции, поскольку она уже втрое превысила целевой уровень, передает РИА Новости.

«В двух словах, фирменный шаг ФРС — повышение процентных ставок — даст свои плоды только тогда, когда цепочка поставок покажет серьезные признаки восстановления. Так что обвинения ФРС в том, что она не принимает меры вовремя или проявляет слабость, ни к чему не приведут», — пояснил Шостак.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин также заявлял, что ситуация с ростом цен отчасти является платой за открытость экономики страны. Инфляция, по его словам, «в основном импортируемая». Аналогичную точку зрения озвучивал и российский лидер.

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