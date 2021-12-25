«Автостат»: рынок новых легковых автомобилей может снизиться на 5-7% в 2022 году

Москва, 25 декабря. Уходящий год принес немало сложностей мировому автомобильному производству. О том, чего ждать в следующем году, рассказали аналитики «Автостата».

Рынок новых легковых автомобилей в 2021 году может вырасти на 3%, однако уже в 2022-м вероятно его снижение в диапазоне от 5% до 7%. На это будут влиять сразу два рыночных тренда — продажи и средневзвешенные цены, пояснил ведущий специалист аналитического агентства Виктор Пушкарев.

В числе факторов, влияющих на динамику продаж новых машин в следующем году, окажется сокращение объемов добычи магния, производные которого используются для изготовления частей кузова, заявил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Для европейских стран уже сейчас стоимость этого металла выросла на 75% и достигла отметки в 9 тысяч долларов за тонну.

Изменения ожидают и рынок подержанных автомобилей, поскольку уже в начале декабря средняя стоимость б/у-машины составила 970 тысяч рублей. В период с января по декабрь ценник поднялся на 41%. Не исключено, что в начале 2022-го средняя цена превысит отметку в 1 млн рублей.