Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 17:46
17:44
Политика
Захарова назвала тему нерасширения НАТО ключевой на переговорах по безопасности
17:43
Общество
Инфекционист Эсауленко рассказала о вытесняющем COVID-19 вирусе
17:42
Весь мир
Два человека погибли в результате удара йеменских хуситов по Саудовской Аравии
17:37
Политика
Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ
17:36
Происшествия
Массовое ДТП с 24 автомобилями произошло под Саранском
17:31
Политика
Военкор Сладков: Американские «ковбои» гонялись за Бен Ладеном прямо в Афганистане
17:30
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске
17:30
Политика
Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны
17:27
Общество
Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»
17:27
Общество
Диетолог Устинова рекомендовала пить воду с лимоном для восстановления после COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Автостат»: рынок новых легковых автомобилей может снизиться на 5-7% в 2022 году

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 17:11
Общество
«Автостат»: рынок новых легковых автомобилей может снизиться на 5-7% в 2022 году
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 25 декабря. Уходящий год принес немало сложностей мировому автомобильному производству. О том, чего ждать в следующем году, рассказали аналитики «Автостата».

Рынок новых легковых автомобилей в 2021 году может вырасти на 3%, однако уже в 2022-м вероятно его снижение в диапазоне от 5% до 7%. На это будут влиять сразу два рыночных тренда — продажи и средневзвешенные цены, пояснил ведущий специалист аналитического агентства Виктор Пушкарев.

В числе факторов, влияющих на динамику продаж новых машин в следующем году, окажется сокращение объемов добычи магния, производные которого используются для изготовления частей кузова, заявил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Для европейских стран уже сейчас стоимость этого металла выросла на 75% и достигла отметки в 9 тысяч долларов за тонну.

Изменения ожидают и рынок подержанных автомобилей, поскольку уже в начале декабря средняя стоимость б/у-машины составила 970 тысяч рублей. В период с января по декабрь ценник поднялся на 41%. Не исключено, что в начале 2022-го средняя цена превысит отметку в 1 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Автостат»: рынок новых легковых автомобилей может снизиться на 5-7% в 2022 году
автостат российский авторынок прогноз на 2022 год новые автомобили
Комментировать