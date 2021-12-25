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Баранец с помощью анекдота высмеял абсурдность «нападения» России на Украину

Политика
Баранец с помощью анекдота высмеял абсурдность «нападения» России на Украину
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 25 декабря. Полковник в отставке Виктор Баранец раскритиковал США и НАТО за абсурдность суждений о «нападении» России на Украину.

Как отметил военный обозреватель «Комсомольской правды», НАТО отрицает достигнутые ранее договоренности о нерасширении Альянса, но факты из истории говорят совершенно о другом.

Баранец напомнил о беседе бывшего президента СССР Михаила Горбачева и госсекретаря Белого дома Джеймса Бейкера. В диалоге Бейкер заявил, что Вашингтон понимает озабоченность Москвы и не продвинется дальше «ни на дюйм». Подтверждение этому есть в документах, которые хранятся в Госдепе США и библиотеке конгресса, рассказал он.

Баранец с помощью анекдота высмеял абсурдность «нападения» России на Украину
pixabay.com /

Военный обозреватель высмеял «нападение» России на Украину колким анекдотом.

«Абрам звонит в Киев своему другу и говорит:

— Что у вас там происходит?

— Ну, воюем потихонечку с Россией, воюем.

— Ну и какие у вас потери?

— Десять тысяч потеряли, Крым потеряли, две области.

— А у русских?

— Ты не поверишь, ты не поверишь — русские не явились на войну», — рассказал Баранец в эфире программы «60 минут».

Ранее пользователи американского портала Reddit высмеяли западные СМИ за истерию против России о якобы планируемом «нападении» на Украину. Комментаторы отметили, что сначала журналисты говорили о «вторжении» на Рождество, но пророчество не сбылось.

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украина россия сша нато баранец
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