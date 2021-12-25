Баранец с помощью анекдота высмеял абсурдность «нападения» России на Украину

Москва, 25 декабря. Полковник в отставке Виктор Баранец раскритиковал США и НАТО за абсурдность суждений о «нападении» России на Украину.

Как отметил военный обозреватель «Комсомольской правды», НАТО отрицает достигнутые ранее договоренности о нерасширении Альянса, но факты из истории говорят совершенно о другом.

Баранец напомнил о беседе бывшего президента СССР Михаила Горбачева и госсекретаря Белого дома Джеймса Бейкера. В диалоге Бейкер заявил, что Вашингтон понимает озабоченность Москвы и не продвинется дальше «ни на дюйм». Подтверждение этому есть в документах, которые хранятся в Госдепе США и библиотеке конгресса, рассказал он.

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Военный обозреватель высмеял «нападение» России на Украину колким анекдотом.

«Абрам звонит в Киев своему другу и говорит: — Что у вас там происходит? — Ну, воюем потихонечку с Россией, воюем. — Ну и какие у вас потери? — Десять тысяч потеряли, Крым потеряли, две области. — А у русских? — Ты не поверишь, ты не поверишь — русские не явились на войну», — рассказал Баранец в эфире программы «60 минут».

Ранее пользователи американского портала Reddit высмеяли западные СМИ за истерию против России о якобы планируемом «нападении» на Украину. Комментаторы отметили, что сначала журналисты говорили о «вторжении» на Рождество, но пророчество не сбылось.