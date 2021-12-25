Востребованность цифровой ипотеки растет в России

Москва, 25 декабря. Банкиры и эксперты отмечают повышение востребованности цифровой ипотеки у клиентов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

По итогам 11 месяцев, согласно оценке банка ВТБ, ипотечных кредитов выдано более чем на 5 трлн рублей. Причем в «Райффайзенбанке» каждый четвертый заемщик готов провести ипотечную сделку в режиме онлайн.

«Любой стандартизированный, оцифрованный процесс дает минимум 10–15% экономии, иногда экономия может достигать и 20%», — отметила предправления «Абсолют-банка» Татьяна Ушкова.

Цифровая ипотека значительно облегчает и межрегиональные сделки, которых происходит все больше, подчеркивают эксперты. В конечном счете цифровая ипотека для кредитных организаций является возможностью увеличить конкурентоспособность.

Цифровизация также будет происходить и в сегменте съемной недвижимости. Запуск цифровой арендной платформы позволит вывести из серой зоны около 70% рынка аренды жилья, говорится в стратегии развития ДОМ.РФ.