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Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» усилит группировку АПЛ Тихоокеанского флота

Армия
Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» усилит группировку АПЛ Тихоокеанского флота
Global Look Press  /  Russian Defence Ministry/Global Look Press

Москва, 25 декабря. Новый российский подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» усилит группировку атомных подлодок Тихоокеанского флота РФ.

С таким заявлением в ходе торжественной церемонии вывода подлодки из эллинга на «Севмаше» выступил главком ВМФ РФ Николай Евменов. Он назвал российские АПЛ стратегическим аргументом государства.

«Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью "князей" и "Генералиссимуса Суворова". Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота», — заявил Евменов.

Ранее главком ВМФ РФ заявил, что страна ведет масштабное строительство новых атомных подлодок. По его словам, таких объемов создания субмарин не было со времен Советского Союза.

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