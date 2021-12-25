Дочь онкобольной Заворотнюк похвасталась нарядом на Новый год

Москва, 25 декабря. Модель Анна Заворотнюк призналась, что предпочитает заранее готовиться к новогодним праздникам. Поклонники с восторгом отреагировали на романтичный образ блогера.

Дочь онкобольной актрисы Заворотнюк активно делится с поклонниками новыми кадрами модных фотосессий, однако периодически она признается, что работа в сфере моды дается ей не без труда из-за депрессии. Девушка уже обратилась к специалистам для нормализации своего состояния.

Несмотря на это, модель держит себя в форме и радует публику новыми стильными образами. Так, звезда решила похвастаться перед поклонниками и показала в Instagram роскошное черное платье, подготовленное к Новому году. Фолловеры осыпали Заворотнюк комплиментами в комментариях.

«Боже, я ослепла от такой красоты»; «Наше новогоднее чудо»; «Потрясающий и элегантный образ», — написали поклонники.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Модель отметила, что предновогодняя суета заставляет ее переживать. Поэтому она предпочитает готовиться к праздникам заранее. Она также обратилась к поклонникам с пожеланием не откладывать дела на потом, чтобы избежать ненужных забот.

Несмотря на праздничное настроение, Заворотнюк переживает за здоровье онкобольной матери. Модель призналась, что оказалась в депрессии из-за страшного диагноза актрисы.