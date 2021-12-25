Минобороны США хочет подключить коммерческие спутники к слежке за Россией из космоса

Вашингтон, 25 декабря. Пентагон хочет подключить коммерческие космические спутники к орбитальным сетям для оперативного получения разведданных.

В публикации издания Defense News говорится, что в будущем американские военные благодаря такому решению смогут практически в режиме онлайн следить за Россией и Китаем из космоса. Использование спутников позволит США сократить до считанных секунд поиски целей для удара.

Оборонное ведомство США хочет передавать данные от коммерческих спутников непосредственно на собственные низкоорбительные космические аппараты. Для этого специалисты предлагают использовать оптические межспутниковые каналы.

Ранее сообщалось, что США планируют предоставлять Украине актуальные разведданные о перемещении российских войск. Американцы намерены делиться с украинцами изображениями со спутников.