Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 17:45
17:43
Общество
Инфекционист Эсауленко рассказала о вытесняющем COVID-19 вирусе
17:42
Весь мир
Два человека погибли в результате удара йеменских хуситов по Саудовской Аравии
17:37
Политика
Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ
17:36
Происшествия
Массовое ДТП с 24 автомобилями произошло под Саранском
17:31
Политика
Военкор Сладков: Американские «ковбои» гонялись за Бен Ладеном прямо в Афганистане
17:30
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске
17:30
Политика
Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны
17:27
Общество
Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»
17:27
Общество
Диетолог Устинова рекомендовала пить воду с лимоном для восстановления после COVID-19
17:26
Общество
Доктор Комаровский заявил, что «Омикрон» придет в каждую носоглотку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Братья-мусульмане» готовятся сорвать новые выборы в Ливии

Весь мир
«Братья-мусульмане» готовятся сорвать новые выборы в Ливии
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 25 декабря. Видный лидер ливийского ответвления «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ организация) и глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри заявил, что новые выборы в стране 24 января не состоятся.

«Миссия ООН вышла за рамки конституционного пути и после того, как он начался, попыталась путем заключения соглашений и сделок изменить исполнительную власть. Два наиболее важных органа в Ливии согласовали в городе Хургада под эгидой Организации Объединенных Наций политическую программу, и мы изначально предсказывали, что она обречена на провал, и что невозможно выбирать путь перемен без четкой конституционной основы», — добавил Аль-Мишри.

Делегации ВГС и Палаты представителей после обширных встреч в Египте в феврале 2021 года при участии Высшей избирательной комиссии (ВИК) договорились о «дорожной карте» переходного периода, которая должна была закончиться проведением общенациональных выборов 24 декабря. На днях глава ВИК Имад ас-Сайех распорядился прекратить работу избирательных участков, подтвердив тем самым перенос голосования и провала согласованной в Хургаде программы.

Глава ВГС является видным лидером международной исламистской организации, ранее вышедший из представлявшей ее Партии справедливости и строительства. Он неоднократно заявлял о намерении помешать организации выборов, угрожая в случае необходимости применить оружие.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «Братья-мусульмане» готовятся сорвать новые выборы в Ливии
выборы ливия
Комментировать