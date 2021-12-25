«Братья-мусульмане» готовятся сорвать новые выборы в Ливии

Триполи, 25 декабря. Видный лидер ливийского ответвления «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ организация) и глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри заявил, что новые выборы в стране 24 января не состоятся.

«Миссия ООН вышла за рамки конституционного пути и после того, как он начался, попыталась путем заключения соглашений и сделок изменить исполнительную власть. Два наиболее важных органа в Ливии согласовали в городе Хургада под эгидой Организации Объединенных Наций политическую программу, и мы изначально предсказывали, что она обречена на провал, и что невозможно выбирать путь перемен без четкой конституционной основы», — добавил Аль-Мишри.

Делегации ВГС и Палаты представителей после обширных встреч в Египте в феврале 2021 года при участии Высшей избирательной комиссии (ВИК) договорились о «дорожной карте» переходного периода, которая должна была закончиться проведением общенациональных выборов 24 декабря. На днях глава ВИК Имад ас-Сайех распорядился прекратить работу избирательных участков, подтвердив тем самым перенос голосования и провала согласованной в Хургаде программы.

Глава ВГС является видным лидером международной исламистской организации, ранее вышедший из представлявшей ее Партии справедливости и строительства. Он неоднократно заявлял о намерении помешать организации выборов, угрожая в случае необходимости применить оружие.