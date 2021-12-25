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Похорошевшая Долина поразила Нагиева в шоу «Гoлoс» после смерти Градского

Шоу-бизнес
Похорошевшая Долина поразила Нагиева в шоу «Гoлoс» после смерти Градского
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

Москва, 25 декабря. Первый канал показал полуфинал шоу «Гoлoс», на который пришла певица Лариса Долина. Поклонники проекта полагали, что она может занять место наставника после смерти музыканта Александра Градского.

Исполнительница же пришла поддержать участников команды Димы Билана Ильхома Тагирова и Ернара Садирбаева. Своим внешним видом 66-летняя Долина поразила телеведущего Дмитрия Нагиева, который отметил, как сильно похудела и похорошела знаменитость.

«Лариса, а где пышные формы? Это не ноги, это сама красота! Внизу тела», — заявил Нагиев.

Долина выступила с подопечным Билана, заставив его самого очень эмоционально отреагировать на исполнение. Сильнее всего внимание зрителей было приковано к подопечным Градского, которые добрым словом вспоминали ушедшего музыканта.

Ранее Долину сравнили с восковой фигурой телеведущей Опры Уинфри после очередных бьюти-процедур. Шоумен Вячеслав Манучаров поделился совместным фото с певицей в Instagram. Пользователи Сети заметили сильные изменения во внешности знаменитости и раскритиковали ее за отсутствие натуральности.

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нагиев голос долина
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