В Wildberries зафиксировали рост спроса на российские товары за границей

Москва, 25 декабря. Спрос на товары российского производства за рубежом вырос в декабре 2021 года на 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС представитель Wildberries.

По его словам, наиболее динамично повышался спрос на российскую ювелирную продукцию (в шесть раз), посуду и кухонный инвентарь (в три раза), а также на аксессуары для волос (в 2,3 раза).

Самыми активными покупателями на Wildberries оказались жители Израиля, Латвии, Германии, Эстонии и США. Всего с 1 по 23 декабря 2021 года иностранцы заказали товаров на рекордную сумму в 5,7 млрд рублей. Это на 70% превысило результат этого же месяца 2020 года.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния. Самая богатая женщина России увеличила свое финансовое состояние за этот год более чем на 1000%.