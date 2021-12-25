Отец Жанны Фриске рассказал о музыкальном таланте внука

Москва, 25 декабря. Сын певицы Жанны Фриске Платон все больше увлекается игрой на музыкальных инструментах и уже демонстрирует успехи. Отец знаменитости Владимир Фриске признался, что хотел бы видеть внука артистом.

Единственный сын Жанны Фриске оказался в центре скандала после смерти матери. Телеведущий Дмитрий Шепелев полностью сосредоточился на воспитании сына и ограничил его общение с родителями исполнительницы.

Несмотря на это, Владимир Фриске все еще внимательно наблюдает за творческими успехами внука. Отец звезды отметил в беседе с Teleprogramma.pro, что Платон с раннего возраста мечтал заниматься музыкой.

«У него есть слух и чувство ритма. В два года он ходил и говорил, что будет играть на барабанах. Пусть мальчишка развивается», — поделился он.

Отец певицы также подчеркнул: Платон унаследовал творческие таланты от матери и дедушки, который также был артистом. Кроме того, ребенок с раннего возраста оказался окружен музыкальными инструментами: он уже играет на гитаре, синтезаторе и ударной установке.

Шепелев тем временем подумывает увезти детей в другую страну. Артист признался, что уже готовился к эмиграции, но боится оказаться невостребованным в чужом месте без знания языка.