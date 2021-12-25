Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 17:45
17:44
Политика
Захарова назвала тему нерасширения НАТО ключевой на переговорах по безопасности
17:43
Общество
Инфекционист Эсауленко рассказала о вытесняющем COVID-19 вирусе
17:42
Весь мир
Два человека погибли в результате удара йеменских хуситов по Саудовской Аравии
17:37
Политика
Журналисты DPA заявили, что Меркель «подставила» своего преемника на посту канцлера ФРГ
17:36
Происшествия
Массовое ДТП с 24 автомобилями произошло под Саранском
17:31
Политика
Военкор Сладков: Американские «ковбои» гонялись за Бен Ладеном прямо в Афганистане
17:30
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске
17:30
Политика
Украинский политик Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны
17:27
Общество
Школьница по приглашению Путина побывала в Москве и посетила шоу «Лебединое озеро»
17:27
Общество
Диетолог Устинова рекомендовала пить воду с лимоном для восстановления после COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отец Жанны Фриске рассказал о музыкальном таланте внука

Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал о музыкальном таланте внука
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 25 декабря. Сын певицы Жанны Фриске Платон все больше увлекается игрой на музыкальных инструментах и уже демонстрирует успехи. Отец знаменитости Владимир Фриске признался, что хотел бы видеть внука артистом.

Единственный сын Жанны Фриске оказался в центре скандала после смерти матери. Телеведущий Дмитрий Шепелев полностью сосредоточился на воспитании сына и ограничил его общение с родителями исполнительницы.

Несмотря на это, Владимир Фриске все еще внимательно наблюдает за творческими успехами внука. Отец звезды отметил в беседе с Teleprogramma.pro, что Платон с раннего возраста мечтал заниматься музыкой.

«У него есть слух и чувство ритма. В два года он ходил и говорил, что будет играть на барабанах. Пусть мальчишка развивается», — поделился он.

Отец певицы также подчеркнул: Платон унаследовал творческие таланты от матери и дедушки, который также был артистом. Кроме того, ребенок с раннего возраста оказался окружен музыкальными инструментами: он уже играет на гитаре, синтезаторе и ударной установке.

Шепелев тем временем подумывает увезти детей в другую страну. Артист признался, что уже готовился к эмиграции, но боится оказаться невостребованным в чужом месте без знания языка.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Отец Жанны Фриске рассказал о музыкальном таланте внука
дети фриске шепелев
Комментировать