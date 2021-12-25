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Представитель Президентского совета Ливии рассказала о судьбе кабмина после срыва выборов

Весь мир
Представитель Президентского совета Ливии рассказала о судьбе кабмина после срыва выборов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 25 декабря. Пресс-секретарь Президентского совета (ПС) Ливии Наджва Вахиба рассказала о том, что ожидает временные органы исполнительной власти в стране после срыва общенациональных выборов в назначенный срок 24 декабря.

По ее словам, Правительство национального единства и ПС продолжат свою работу в прежнем составе до проведения голосования, дата которого еще не согласована. В заявлении для прессы Вахиба добавила, что в соответствии со Статьей 3 «Дорожной карты» полномочия обеих структур действуют в течение 18 месяцев. Таким образом, срок работы и ПНЕ, и Президентского совета еще не истек.

 

 

По утверждению пресс-секретаря, это полностью согласуется с заявлением Европейского Союза и пяти стран Запада (Франции, Великобритании, Германии, Италии и США), в котором содержится призыв к нынешним органам продолжить работу, а кандидатам в президенты — не возвращаться к своим обязанностям.

«Продление текущего этапа не должно означать прокрастинацию принятия решений. Скорее, это работа над проведением выборов как можно скорее, а также устранение препятствий, с которыми они сталкиваются. Президентский совет надеется, что законодательная власть серьезно и согласованно рассмотрит причины отсрочки избирательного процесса и стоящие перед ним преграды, чтобы обеспечить их быстрейшее проведение», — отметила Вахиба.

По ее словам, ПС подтверждает готовность передать власть следующему избранному органу и неоднократно подчеркивал необходимость одновременного проведения президентских и парламентских выборов. Кроме того, совет настаивает на том, чтобы электоральные законы носили более консенсусный характер.

Текущая ситуация в Ливии на фоне отсрочки голосования складывается благоприятно для некоторых внешних сторон. Накануне директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей сообщил, что срыву общенациональных выборов способствовала политика некоторых государств Запада, которым необходимо сохранить доступ к доходам от экспорта нефти.

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ливия
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