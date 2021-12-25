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Рост тарифов ЖКУ ожидается в России после введения платы за выбросы парниковых газов

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 16:23
Экономика
Рост тарифов ЖКУ ожидается в России после введения платы за выбросы парниковых газов
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 25 декабря. Введение ценовой политики в отношении выбросов парниковых газов отразится на тарифах ЖКУ, следует из анализа Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

Автор исследования Андрей Колпаков отметил, что самый интенсивный рост тарифов ожидается на теплоэнергию, так как она зависит от угля и газа. Стоимость тепловой энергии может подняться на 1,5%, электрической — на 4,9%, природного газа — 2,1%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков.

Расчет разового прироста основан на плате за выбросы углекислого газа в размере 700 рублей за тонну СО2-эквивалента. Примерно такой уровень углеродного налога может применяться в нашей стране. Кроме того, после введения этой инициативы могу значительно подорожать удобрения — на 8,7%, цемент — на 6,3%, сталь — на 3,7%.

Правительство РФ в начале ноября утвердило увеличение тарифов ЖКУ в регионах. В среднем повышение составит 4,3%. Больше всего показатели вырастут в Чечне (+6,5%), Петербурге (+6,3%), Крыму, Севастополе и Татарстане (+6,2%)

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