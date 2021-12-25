Певец Руссо объяснил отсутствие новых песен с Орбакайте

Москва, 25 декабря. Певец Авраам Руссо рассказал о ностальгии по временам сотрудничества с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. Музыкант объяснил поклонникам, почему не записывает новые песни со звездой.

По словам Руссо, время сотрудничества с Орбакайте было красивой историей. Он признался изданию «Собеседник», что с радостью бы записал новые песни, но это большой риск.

«У меня ностальгия по работе с Кристиной, воспоминания остались замечательные, это была красивая история. С удовольствием бы это сделал, но сейчас открою вам мою тайну: почему этого не происходит. Мы можем еще спеть вместе, конечно. Но вдруг новая песня не выстрелит. Здесь нет никаких гарантий, а рисковать опасно», — заявил Руссо.

Руссо и Орбакайте в начале 2000-х записали совместные песни под названием «Любовь, которой нет» и «Просто любить тебя». Певец был четыре раза награжден премией «Золотой граммофон». Артист также рассказал, что этот Новый год будет встречать на работе. Он отметил, что только в прошлом году из-за пандемии отмечал праздник дома с семьей.

Ранее Орбакайте зажигательно станцевала на праздновании дня рождения актера Евгения Миронова. Знаменитости стали настоящими звездами танцпола на этой вечеринке.