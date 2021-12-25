Ракета Ariane 5 стартовала на орбиту с мощнейшим в мире телескопом James Webb

Кайенна, 25 декабря. Ракета-носитель Ariane 5 с новейшим телескопом James Webb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

По данным NASA, ракета выведет на орбиту мощнейший на сегодняшний день инфракрасный телескоп. Отмечается, что на строительство космической обсерватории было потрачено около 10 миллиардов долларов. После отделения от ракеты-носителя космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Самым сложным станет этап развертывания основного зеркала и теплового щита телескопа.

Подчеркивается, что James Webb должен занять позицию в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Специалисты рассчитывают получить первые данные с телескопа через полгода, еще через год они появятся в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA разработали соглашение по поводу перекрестного полета к МКС. Документ находится на стадии одобрения российскими властями.