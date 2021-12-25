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Xiaomi показала возможности камеры нового смартфона 12 Pro

Технологии
Xiaomi показала возможности камеры нового смартфона 12 Pro
Global Look Press  /  Karl F. Schöfmann/http://imagebroker.com/#/search/

Пекин, 25 декабря. Компания Xiaomi продемонстрировала возможности камеры нового смартфона 12 Pro. Кадр, сделанный в темное время суток, появился в Сети.

Xiaomi готовится выпустить на рынок смартфон 12 Pro, который станет топовым в линейке гаджетов бренда. Глава компании Лэй Цзюнь рассказал о камере, которой будет оснащена новинка.

Так, в Сети появились кадры, сделанные в одно время разными моделями смартфонов. Один из них неизвестен, однако его сенсоры могут указывать на iPhone 13. Верхнее фото сделано на Xiaomi 12 Pro.

Камера продемонстрировала улучшенную детализацию съемки в ночное время и повышенную яркость темных участков. По словам главы компании, эти возможности распространяются и на видео, передает портал ithome. Презентация новинок запланирована на 28 декабря.

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