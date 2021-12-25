Xiaomi показала возможности камеры нового смартфона 12 Pro

Пекин, 25 декабря. Компания Xiaomi продемонстрировала возможности камеры нового смартфона 12 Pro. Кадр, сделанный в темное время суток, появился в Сети.

Xiaomi готовится выпустить на рынок смартфон 12 Pro, который станет топовым в линейке гаджетов бренда. Глава компании Лэй Цзюнь рассказал о камере, которой будет оснащена новинка.

Так, в Сети появились кадры, сделанные в одно время разными моделями смартфонов. Один из них неизвестен, однако его сенсоры могут указывать на iPhone 13. Верхнее фото сделано на Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 Pro Night Photo vs Others pic.twitter.com/ueRajJE2TX — Kartikey Singh (@Kartike51971365) December 25, 2021

Камера продемонстрировала улучшенную детализацию съемки в ночное время и повышенную яркость темных участков. По словам главы компании, эти возможности распространяются и на видео, передает портал ithome. Презентация новинок запланирована на 28 декабря.