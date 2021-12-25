Министр инфраструктуры Бразилии баллотируется в губернаторы Сан-Паулу

Бразилиа, 25 декабря. Министр инфраструктуры Бразилии Тарсизиу Фрейтас планирует баллотироваться в губернаторы Сан-Паулу на выборах 2022 года. Об этом сообщил президент страны Жаир Болсонару.

#JairBolsonaro disse nesta sexta-feira que o ministro da Infraestrutura, #TarcísioGomesdeFreitas, disputará o governo do Estado de São Paulo pelo PL na eleição do ano que vemhttps://t.co/xC4Bbc9zvN — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) December 24, 2021

В ходе выступления перед журналистами около президентского дворца в Бразилиа глава государства заявил, что Фрейтас высказал желание принять участие в гонке за пост губернатора крупнейшего города Бразилии от правоцентристской Либеральной партии, к которой Болсонару присоединился в ноябре. Кандидатура министра инфраструктуры была также подтверждена председателем партии Валдемаром Коштой Нету.

«Тарсизиу точно будет нашим кандидатом. Он не хотел этого. Но в ходе одной из бесед Фрейтас сказал, что будет со мной до последнего дня. Он хочет построить будущее Бразилии, не только Сан-Паулу», — отметил президент.

Правительство Болсонару имеет рекордно низкий уровень одобрения частично по причине неэффективной политики по борьбе с пандемией COVID-19 и растущей инфляции.

Por @DanielaLima_ e @thaisarbex: Chapa de Bolsonaro em São Paulo terá ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, concorrendo a governador e o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf concorrendo ao Senado #CNNBrasil360 pic.twitter.com/G3C5AH7Pql — CNN Brasil (@CNNBrasil) December 22, 2021

Однако, Фрейтас считается одним из наиболее популярных и компетентных членов нынешнего правительства, в первую очередь благодаря проведению десятков удачных аукционов по выдаче концессий в последние несколько лет.

Нынешний губернатор Сан-Паулу Жуау Дориа победил на предварительных выборах в Бразильской социал-демократической партии и представит свою кандидатуру на пост президента в 2022 году. Тем не менее, согласно последним опросам, на данный момент он имеет низкий уровень поддержки.

Жаир Болсонару планирует переизбраться в 2022 году, однако шансы главы государства крайне малы. Согласно исследованию Datafolha, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва является фаворитом среди избирателей. Политик получил поддержку 44% респондентов, тогда как деятельность нынешнего президента одобряют лишь 21% опрошенных.