Россиянам рассказали о десяти значимых законах, вступающих в силу с января

Москва, 25 декабря. Законы о требовании к зарубежным IT-компаниям открывать свои представительства в России, налоговый вычет на спорт и многое другое — одни из самых важных среди принятых Госдумой законов в 2021 году, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Депутаты защитили права граждан, не желающих проходить биометрию, напомнил Володин в своем Telegram-канале. Политик также отметил, что нежелание россиян распространять свои персональные биометрические данные для идентификации не может быть основанием для непредоставления ему государственных услуг.

«В уходящем году Государственная дума приняла много важных для наших граждан законов. Некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового 2022 года. Таких законов много. Поэтому сегодня расскажу о первых 10 самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, "приземлении" IT-гигантов и др.», — добавил Володин.

Уже в январе 2022 года в России увеличат прожиточный минимум в среднем до 12,6 тысячи рублей, а также минимальный размер оплаты труда — до 13,8 тысячи рублей.