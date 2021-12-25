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В китайском McDonald's установили велотренажеры для сжигания калорий во время еды

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 18:22
Видео

Посетители известной сети фастфуда в Шанхае не обнаружили привычных стульев в заведении. Вместо них у столиков были велотренажеры.

Идея эксперимента состоит в том, чтобы любители калорийных вкусностей не ощущали чувства вины перед своим организмом. Теперь они могут не бояться набрать лишний вес, а даже наоборот — сбросить пару килограммов, уплетая любимый гамбургер. Разве это не мечта? Узнав о новинке, китайцы отправились в «фитнес-булочную», чтобы испытать изобретение на себе.

«Я пришел сюда, потому что увидел этот велосипед в Tiktok. Это отличная новинка, которая позволяет наслаждаться едой и одновременно заниматься спортом. Поэтому я попросил отгул на полдня, просто чтобы попробовать это», — рассказывает посетитель Лу Чуньи.

Помимо очевидных преимуществ велотренажеров, у них есть и еще один плюс. В процессе вращения педалей вырабатывается экологически чистое электричество, благодаря которому любой посетитель легко сможет зарядить свой гаджет.

«Требуется больше времени, чем я ожидал, чтобы сгенерировать достаточно электроэнергии для зарядки моего телефона. Это требует некоторых усилий. Главным образом потому, что сиденье немного широкое, поэтому вращать не очень удобно», — поведал о нюансах новинки студент Чжу Юэ.

Сотрудник отдела корпоративных коммуникаций McDonald's Катрина Луо рассказала, что разработчики велотренажеров, создавая их, подумали и об экологии.

«Пластиковый корпус велосипеда изготовлен из переработанных материалов от индустрии быстрого питания и цепочки поставок McDonald's. Это часть нашего проекта «Цикл во благо», — заметила Катрина.

Видео с крутящими педали посетителями McDonald's стало вирусным в Интернете. От желающих поесть и одновременно похудеть нет отбоя. Теперь организаторы проекта планируют увеличить количество подобных заведений.

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китай макдональдс тренажеры
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