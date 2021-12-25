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Галкин рассказал о распределении ролей с Пугачевой в воспитании Лизы и Гарри

Шоу-бизнес
Галкин рассказал о распределении ролей с Пугачевой в воспитании Лизы и Гарри
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 25 декабря. Популярный шоумен Максим Галкин рассказал, как они с супругой Аллой Пугачевой воспитывают двоих детей, двойняшек Лизу и Гарри.

По словам Галкина, так как примадонна российской эстрады не выступает, она больше времени уделяет воспитанию детей дома. Телеведущий называет Пугачеву строгим родителем, что иногда ее расстраивает.

«Алла сейчас дома, не работает, не выступает. Значит, больше времени с детьми проводит мама, а не я. Она, получается, более строгий родитель. «Злой полицейский» — плохое выражение. Я ее называю просто полковник», — заявил Галкин в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Телеведущий рассказал, что Пугачева помогает детям делать уроки, объясняет им трудные правила по русскому языку и другим предметам. Галкин признался, что он для Лизы с Гарри больше «веселый батя», который все позволяет и играет с ними.

Ранее юморист рассказал о давнем конфликте его супруги с певцом Борисом Моисеевым. Инцидент произошел во время «Рождественских встреч» на Украине.

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дети галкин пугачева
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